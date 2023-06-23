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Президентский полк пополнили призывники из Новосибирской области

08:48 23.06.2023
По итогам тщательного отбора в команду для службы по призыву в Президентском полку взяли 15 призывников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Команда призывников из Новосибирской области отправилась для прохождения службы в Президентском полку.

Новобранцы прошли тщательный отбор по физподготовке, состоянию здоровья, профессиональным и психологическим качествам, и право пройти службу по призыву в Московском Кремле в составе Президентского полка получили 15 человек.

Напомним, что военнослужащие Президентского полка обеспечивают охраны и безопасность Московского Кремля, участвуют в протокольных мероприятиях на высшем уровне и несут службу в Почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

Всего в ходе весеннего призыва по Новосибирской области в войска отправятся порядка двух тысяч новобранцев.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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