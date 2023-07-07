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В Москве состоялась отправка призывников в научные роты

12:46 07.07.2023
Представители научно-исследовательских организаций Минобороны России отобрали более 25 наиболее склонных к ученой работе призывников.
В Москве состоялась отправка призывников в научные роты
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Со сборного пункта военного комиссариата города Москвы состоялась отправка призывников в научные роты ВС РФ. Тех, кто наиболее склонен к ученой работе, отобрали представители научно-исследовательских организаций Минобороны России.

Новобранцам выдали повседневную форму одежды и армейские несессеры - в их состав входит более 20 предметов для личной гигиены. Также призывники сдадут тесты на новую коронавирусную инфекцию.

Сообщается, что отбор происходил по результатом участия в научно-исследовательской деятельности и успешной учебы. 

Ранее сообщалось, что оркестр Московского высшего общевойскового командного училища выступит в День семьи в парке Горького.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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