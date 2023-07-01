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Милли назвал контрнаступление Киева более медленным, чем ожидалось

Владимир Рубанов
04:08 01.07.2023
Глава комитета начальников штабов США сообщил, что ему ежедневно поступают сводки о событиях вокруг Украины.
Милли назвал контрнаступление Киева более медленным, чем ожидалось
© Фото: Милли, Rod Lamkey - CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил об «очень сложном и очень долгом» продвижении украинских военных сил на поле боя. По его словам, так называемое контрнаступление Киева «происходит медленней, чем люди предсказывали», сообщает РИА Новости.

Милли сообщил, что ему ежедневно поступают сводки о событиях вокруг Украины.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении. Он сказал, что российская авиация превосходит украинскую, а также указал на преимущество Москвы в количестве боеприпасов.

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые потери в будущем могут лишить Украину армии. По его словам, затишье в контрнаступлении Киева объясняется его высокими потерями.

В то же время заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в военном ведомстве США знали о потерях живой силы киевского режима при контрнаступлении и брали это в расчет.

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