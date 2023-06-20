В Пентагоне сообщили, что знали о потерях живой силы киевского режима при контрнаступлении и брали это в расчет.

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В США с самого начала осознавали, что контрнаступление киевского режима будет тяжелым. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Наши оценки изначально были довольно четкие… Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой», - сказала Сингх.

При этом в Пентагоне добавили, что у Киева имеется необходимое вооружение для выполнения поставленных задач по контрнаступлению. По словам Сингх, при его подготовке в США принимали в расчет гибель украинцев.

«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», - сказала она.

Накануне миллиардер Илон Маск выразил поддержку мнению бизнесмена Сакса о неудачах контрнаступления украинских боевиков, а именно в том, что ни одна из заявленных целей не была достигнута.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве подтверждают данные о катастрофических потерях украинских боевиков. Он обратил внимание на десятикратную разницу в потерях между ВС РФ и киевским режимом.