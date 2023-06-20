В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США заявили, что изначально брали в расчет гибель украинцев в ходе контрнаступления

Вероника Волосунова
22:54 20.06.2023
В Пентагоне сообщили, что знали о потерях живой силы киевского режима при контрнаступлении и брали это в расчет.
В США заявили, что изначально брали в расчет гибель украинцев в ходе контрнаступления
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

В США с самого начала осознавали, что контрнаступление киевского режима будет тяжелым. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Наши оценки изначально были довольно четкие… Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой», - сказала Сингх.

При этом в Пентагоне добавили, что у Киева имеется необходимое вооружение для выполнения поставленных задач по контрнаступлению. По словам Сингх, при его подготовке в США принимали в расчет гибель украинцев.

«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», - сказала она.

Накануне миллиардер Илон Маск выразил поддержку мнению бизнесмена Сакса о неудачах контрнаступления украинских боевиков, а именно в том, что ни одна из заявленных целей не была достигнута.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве подтверждают данные о катастрофических потерях украинских боевиков. Он обратил внимание на десятикратную разницу в потерях между ВС РФ и киевским режимом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:54 В стране и мире
В США заявили, что изначально брали в расчет гибель украинцев в ходе контрнаступления
21:10 В стране и мире
Набиуллина заявила, что экономика РФ скоро выйдет на уровень активности 2021 года
20:22 В стране и мире
Путин поручил не позднее 2025 года начать реконструкцию канала имени Москвы
18:18 В стране и мире
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
17:19 Армия
Замминистра обороны Цаликов поздравил коллектив госпиталя имени Вишневского с 55-летием
Популярное
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.