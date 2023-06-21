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Путин заявил, что боевые потери в будущем могут лишить Украину армии

15:53 21.06.2023
По словам президента России, в Киеве опасаются роста собственных потерь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин заявил, что Украина опасается боевых потерь в будущем. Об этом он сообщил журналистам после встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

Ранее российский лидер сказал, что затишье в контрнаступлении врага объясняется его высокими потерями. Он предположил, что сейчас боевики формируют новые подразделения из бригад, которые понесли потери, чтобы восстановить боеспособность. И, по мнению Путина, противник опасается повторения сценария.

«Он опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом. И есть над чем подумать», - уверен президент.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент этот наступательный потенциал не исчерпан и у противника есть резервы, которые он может использовать.

Ранее российский президент перечислил уничтоженную технику украинских боевиков. По его словам, российские бойцы уничтожили 245 танков и 678 различных бронемашин.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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