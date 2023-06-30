Залужный заявил, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении

По словам главкома ВСУ, успех и скорость контрнаступления зависят от дополнительных поставок от Запада.

© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал западные страны увеличить поддержку украинских сил и ускорить поставки дополнительных вооружений для успешного контрнаступления.

В интервью The Washington Post он признался, что его бесят комментарии о медленном наступлении. Главком ВСУ подчеркнул, что контрнаступление - это не шоу для зрителей по всему миру, и за него Киев платит кровью.

«Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема», - приводит газета его слова.

Залужный констатировал, что российская авиация превосходит украинскую. В частности, истребители Су-35 имеют более совершенные радары и ракетную дальность. Он призвал западные страны предоставить Украине истребители F-16. Залужный напомнил, что количество самолетов НАТО, которые дежурят у западных границ Украины, в два раза больше количества российских самолетов, которые бьют по позициям ВСУ, и попросил перебросить хотя бы треть этих самолетов на Украину. Также главком ВСУ указал на численное преимущество Москвы в количестве боеприпасов.

Президент РФ Владимир Путин и Минобороны России неоднократно заявляли, что украинское контрнаступление не имеет успеха, а противник несет потери в личном составе и военной технике.