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Суд отказался переводить мужа блогера Лерчек под домашний арест

Владимир Рубанов
20:23 14.07.2023
Следователи требовали посадить семейную пару Чекалиных под домашний арест вместо запрета определенных действий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Пресненский суд Москвы отказался ужесточить меру пресечения для мужа блогера Лерчек Артема Чекалина. Следователи требовали посадить семейную пару Чекалиных под домашний арест вместо запрета определенных действий. Однако суд принял решение по Артему Чекалину в этом ходатайстве отказать.

Следователи мотивировали свое ходатайство тем, что обвиняемые скрытно пользуются Интернетом и общаются со свидетелями по уголовному делу, которые не приходятся им близкими родственниками.

Артема и Валерию Чекалиных обвиняют в неуплате налогов на сумму 311 млн рублей и отмывании денег. Суд запретил им доступ в интернет, и у них нет возможности дальше вести блог, чтобы зарабатывать.

Ранее адвокат Чекалиных заявлял, что семейная пара выплатила задолженность по налогам

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