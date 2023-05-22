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Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам

Вероника Волосунова
11:30 22.05.2023
Адвокат блогеров Чекалиных Третьяков считает, что дальнейшее развитие ситуации может быть интересным для тех, кто находится в аналогичном положении.
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Константин Третьяков, адвокат блогеров Валерии и Артема Чекалиных, заявил о погашении задолженности по налогам.

«Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», - сообщил Третьяков РИА Новости.

Теперь защита находится в ожидании реакции следствия. По словам адвоката, по налоговым уголовным делам всегда идет определенный диалог со следствием. Третьяков отметил, что добровольное погашение задолженности является основанием для прекращения уголовного дела. Все требования ФНС и СК о выплате доначисленных налогов Валерия выполнила, добавил адвокат блогеров.

Третьяков считает, что дальнейшее развитие событий может быть интересно всем, кто так же попал в аналогичную ситуацию и теперь находится перед выбором - платить или не платить добровольно доначисленные налоги.

В отношении блогеров сейчас возбуждено два уголовных дела. Первое - об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей при помощи упрощенной системы налогообложения. Доходы Валерии Чекалиной от фитнес-марафонов превышали допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе - об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По информации следствия, в 2021 году блогеры отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары.

В Савеловском суде в качестве меры пресечения обвиняемым избрали запрет на определенные действия: общение со свидетелями и соучастниками, использование почты, телефона и иных средств связи, а также Интернета. Передвижение при этом не ограничено.

Ранее под домашним арестом оказалась блогер Елена Блиновская. Ее обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Правоохранители арестовали шесть банковских счетов Блиновской и ее мужа на сотни миллионов рублей.

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