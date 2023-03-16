Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом

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Суд запретил блогерше Лерчек (Валерия Чекалина) и ее мужу Артему Чекалину общаться со свидетелями и соучастниками по делу об отмывании 130 миллионов рублей на два месяца. Кроме того, обвиняемым запретили пользоваться почтой, телефоном и интернетом.

Ранее муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота, которое обнаружили после проведения в их доме обыска. По словам Артема Чекалина, золото ему выдали в банке вместо долларов.

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) до этого предъявляли обвинение в уклонении от уплаты налогов. Согласно сообщению Прокуратуры Москвы, сумма неуплаты в общей сложности составила более 311 миллионов рублей.