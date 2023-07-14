Следствие просит суд ужесточить меру пресечения для блогера Лерчек и ее мужа

Отмечается, что обвиняемые опосредованно используют Интернет и общаются со свидетелями по уголовному делу, которые не являются им близкими родственниками.

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Следственное управление СК РФ по Москве вышло в суд с ходатайством отправить супругов Чекалиных под домашний арест. Следователи отмечают, что пара нарушает наложенные на них судом ограничения в виде запрета определенных действий.

В частности, обвиняемые опосредованно используют Интернет и общаются со свидетелями по уголовному делу, которые не являются им близкими родственниками, сообщает СК.

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее мужа Артема обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей. Суд запретил им пользоваться почтой, телефоном и интернетом.

Лерчек подавала жалобу на это решение, чтобы получить возможность снова вернуться к ведению блога - основному источнику дохода, но суд ее отклонил.

Позже адвокат блогера заявил, что семейная пара выплатила все долги по налогам.