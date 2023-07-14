Предполагаемому убийце Ржицкого предъявили обвинение по двум статьям

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Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве, а также незаконном обороте оружия, сообщает Следственный комитет РФ. Ранее он был задержан по подозрению в убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар», замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Денисенко признал вину и показал правоохранителям, каким образом и где он стрелял в Станислава Ржицкого.

При задержании у Денисенко нашли пистолет с глушителем. Предполагается, что именно из него и было совершено убийство.

Денисенко сознался, что 10 июля на территории парка им. 30-летия Победы выстрелил в Ржицкого четыре раза из пистолета Макарова.