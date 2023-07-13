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Суд арестовал подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого в Краснодаре

Владимир Рубанов
16:44 13.07.2023
Денисенко сознался в том, что 10 июля на территории парка им. 30-летия Победы выстрелил в Ржицкого четыре раза из пистолета Макарова.
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Первомайский районный суд Краснодара арестовал до сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого - заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Денисенко сознался в том, что 10 июля на территории парка им. 30-летия Победы выстрелил в Ржицкого четыре раза из пистолета Макарова, после чего тот упал на землю, говорится в материалах дела, которые поступили в суд. Денисенко обвиняют по статье об убийстве.

Суд пришел к выводу, что подозреваемый склонен к побегу, может скрыться от следствия и суда, а также связаться с неизвестными следователям сообщниками, чтобы выработать единую версию случившегося. В итоге Денисенко арестован на срок 1 месяц 29 дней до 10 сентября 2023 года включительно.

Ранее об аресте Денисенко ходатайствовал СК РФ. Подозреваемого задержали 11 июля.

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