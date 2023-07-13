Подозреваемый показал следователям, как стрелял в Ржицкого из пистолета

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Сергей Денисенко показал правоохранителям, каким образом и где он стрелял в Станислава Ржицкого. Соответствующее видео опубликовал Следственный комитет.

Мужчина рассказал, что всего выстрелил четыре раза. Один выстрел он произвел в спину, еще три в момент, когда Ржицкий повернулся к нему.

Ранее подозреваемый признался, что 10 июля в краснодарском парке им. 30-летия Победы стрелял в Ржицкого из пистолета Макарова, после чего мужчина рухнул на землю.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи попросили суд заключить Денисенко под стражу, позже ходатайство следствия было удовлетворено. Подозреваемый будет находиться под арестом до 10 сентября.

Напомним, ранее стало известно об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Денисенко задержали 11 июля.