СК опубликовал кадры задержания подозреваемого в убийстве замначальника отдела Краснодара по мобработе
У задержанного обнаружили пистолет с глушителем. Предположительно, при его помощи и было совершено убийство.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет России показал видео с задержанием подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.
Сообщается, что задержанный - Сергей Денисенко 1959 года рождения.
При задержании был обнаружен пистолет с глушителем. Предполагается, что именно из него и было совершено убийство.
Ранее МВД продемонстрировало видео с задержанием подозреваемых в попытке снять с человека скальп в Электростали.