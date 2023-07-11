СК опубликовал кадры задержания подозреваемого в убийстве замначальника отдела Краснодара по мобработе

У задержанного обнаружили пистолет с глушителем. Предположительно, при его помощи и было совершено убийство.

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Следственный комитет России показал видео с задержанием подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Сообщается, что задержанный - Сергей Денисенко 1959 года рождения.

При задержании был обнаружен пистолет с глушителем. Предполагается, что именно из него и было совершено убийство.

Ранее МВД продемонстрировало видео с задержанием подозреваемых в попытке снять с человека скальп в Электростали.