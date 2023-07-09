Мировая общественность начала бить тревогу из-за поставки кассетных боеприпасов США на Украину

Решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных боеприпасов вызвало бурную реакцию в мире - Его называют, мягко говоря, «спорным». Понятно, что страдать от использования этого оружия будут сами украинцы.

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Администрация американского президента прикладывает все усилия для эскалации конфликта в зоне спецоперации. Решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов вместо поддержки вызвало скорее недоумение у европейских коллег.

«Федеральное правительство присоединилось к конвенции по кассетным боеприпасам в 2010 году, что, я считаю, в достаточной мере документирует позицию федерального правительства в отношении этого оружия. В отличие от Федеративной Республики Германии, Соединенные Штаты и Украина не присоединились к Конвенции Осло по кассетным боеприпасам... Мы уверены, что нашим американским друзьям было нелегко принять решение о поставке соответствующих боеприпасов», - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

Зарубежная пресса тоже не оставила эту новость без критики. Согласно официальным данным Генеральной инспекции Пентагона, от пяти до четырнадцати процентов из кассетных боеприпасов могут не разорваться, а значит будут угрожать жизни и здоровью населения и после окончания конфликта.

«Нет кассетным бомбам и да законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна осуществляться кассетными бомбами», - пишет Reuters. «История полна примеров неизбирательной летальности этого вида оружия: "Зеленые попугаи", как определил их Джино Страда в одной из своих знаменитых книг, подняв название, данное им афганским населением, убивали и калечили мужчин, женщин и детей в азиатской стране, но и в Ливане , в Сирии, в Йемене, Ираке, Балканах и других кровавых театрах военных действий. Они сыплются дождем на головы целых городов, разрушая здания, убивая десятки людей за раз и оставляя на земле смертельные ловушки, готовые поразить любого, кто ступит туда ногой», - пишет IL Fatto Quotidiano. «Мы можем только сожалеть об этой эскалации в принципе. Даже если можно хладнокровно считать, что Украина может сражаться с Россией только на равных, связанные с этим опасности очевидны», - пишет Le Monde.

Еще в пятницу президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу CNN рассказывал о решении предоставить кассетные боеприпасы. А сейчас Джейк Салливан, советник по национальной безопасности в США, ищет оправдание за коллегиальное решение.

«Итак, во-первых, мы рассматривали это в течение достаточно долгого времени. И то, что мы взвешивали, - это основной вопрос о причинении вреда гражданскому населению. Проблема кассетных боеприпасов, как вы знаете, заключается в том, что неразорвавшиеся боеприпасы, оставленные внутри, потенциально могут представлять опасность для гражданских лиц в будущем.Поэтому мы не сразу вышли за ворота и не предоставили это, но мы должны были сбалансировать это с риском причинения вреда гражданскому населению. Если бы у Украины не было достаточно артиллерийских боеприпасов», - заявил Салливан.

А пресс-секретарь Пентагона, в свою очередь, пытается найти точки опоры в бумагах десятилетней давности.

«Нам известно об отчетах, опубликованных несколько десятилетий назад, которые указывают на то, что определенные схемы 155-миллиметровые схемы имеют более высокие показатели отказов», - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Украинское командование уже применяло такие снаряды против мирного населения. В частности, при ударах по Харьковской области с марта по сентябрь 2022 года. США своими действиями вновь поставили своих коллег по коалиции против России в затруднительное положение

«Великобритания подписала конвенцию, которая запрещает производство или применение кассетных боеприпасов и препятствует их использованию. Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины», - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Речь идет о кассетных снарядах М864, которые лежат на американских складах с 1980-х годов, часть из которых не обеспечены устройствами самоликвидации .

«Бьют в колокол» и уже пострадавшие от применения кассетных боеприпасов страны. Премьер-министр Камбоджии Хун Сен уже высказался о том, что его страна более полувека борется с последствиями бомбардировки США подобными боеприпасами, которые были применены в начале 70-х годов

«Пожалейте украинский народ, я обращаюсь к США как поставщику и Украине, как получательнице таких снарядов, не использовать эти боеприпасы в войне, ведь настоящими жертвами станут мирные украинцы», - заявил Хун.

Более 100 стран мира в 2008 году подписали конвенцию, запрещающую использование кассетных боеприпасов. Россия, Китай. Индия и США отказались от этого шага. Если учитывать, что российская армия располагает аналогичными средствами поражения в большом объеме, то вновь напрашивается вывод о желании Америки бороться до последнего украинца .