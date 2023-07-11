Шойгу: в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину РФ будет вынуждена использовать аналогичные средства

Министр обороны России заявил, что пока что РФ воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в ходе СВО.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ будут вынуждены использовать свои кассетные боеприпасы в случае, если США поставят их Украине.

По словам Минобороны России, до сих пор ВС РФ воздерживались от применения этого типа боеприпасов в ходе спецоперации. При этом на вооружении у России есть кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни, сказал Шойгу. Они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее, заверил министр обороны.

После того как в Вашингтоне объявили о поставке кассетных боеприпасов Киеву, в Объединенной группировке войск принимают дополнительные организационные и технические меры по защите личного состава и техники, сказал глава Минобороны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.