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Украинская сторона получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов, но еще не применяла их на поле боя. Об этом заявил бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующий оперативно-стратегической группой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Мы только что получили их, мы еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию», - приводит его слова телеканал CNN.

Кассетные боеприпасы предназначены в первую очередь для уничтожения живой силы противника. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают маленькие бомбы с осколочными или кумулятивно-осколочными элементами или противопехотные мины. Кассеты можно выпускать с самолетов, из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и ракетных комплексов. Но зачастую подобные средства поражения не срабатывают и продолжают лежать после окончания боевых действий, представляя опасность для мирных жителей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе недавнего интервью отметил, что, если Вашингтон поставит Киеву кассетные боеприпасы, российские военные будут использовать их в ответ. Он добавил, что российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее.