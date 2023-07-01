Трамп назвал Байдена вопиюще некомпетентным из-за очередной оговорки

Экс-глава Белого дома на митинге в Южной Каролине сказал, что нельзя по ошибке назвать Украину Ираком, тем более дважды.

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал Джозефа Байдена «вопиюще некомпетентым» после того как тот спутал Украину с Ираком. Экс-глава Белого дома на митинге в Южной Каролине вновь заявил, что готов быстро урегулировать конфликт на Украине, сообщает РИА Новости.

Трамп сказал, что нельзя по ошибке назвать Украину Ираком, тем более дважды. По его словам, угроза мировой войны стала реальной, потому что Байден «ни черта не соображает, что делает». Трамп заявил, что в нынешней «ситуации с Россией» президент Соединенных Штатов не должен ошибаться в решениях, потому что «мы на пути к Третьей мировой».

Восьмидесятилетний лидер США регулярно совершает курьезные оговорки и поступки, в том числе путая имена людей и страны. На минувшей неделе он сказал, что президент России Владимир Путин «явно проигрывает войну в Ираке».

Ранее президент США приложил руку к сердцу после того, как зазвучал гимн Индии, и долго не мог понять, что ошибся.

В начале июня Байден споткнулся и рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США. После этого Трамп саркастически отметил, что президенту следовало соблюдать осторожность, даже если для этого пришлось бы «спускаться на цыпочках», а также выразил надежду, что тот не пострадал».