Байден по ошибке поклялся верности Индии

Президент США Байден на 15 секунд приложил руку к сердцу после того, как зазвучал гимн Индии.

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Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме по ошибке приложил руку к сердцу после того, как зазвучал индийский гимн. Через 15 секунд Байден, вероятно, осознав оплошность, медленно опустил руку.

Многие американцы были возмущены таким жестом. Кто-то посчитал, что президент выставил американцев на посмешище, а кто-то даже предложил Моди взять Байдена с собой в Индию.

«Если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой», - написал один из читателей New York Post.

Это не первая ошибка президента США. Ранее Байден во время своего выступления на конференции в Белом доме начал искать в зале свою покойную коллегу - конгрессвумен Джеки Валорски.

Также был случай, когда Байден, говоря о политических правах женщин в стране, случайно зачитал ремарки телесуфлера.