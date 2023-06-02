Трамп назвал безумием падение Байдена на церемонии академии ВВС США

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Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что его преемник на посту Джо Байден не пострадал при падении на сцене после вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо. Об этом он заявил на мероприятии в штате Айова, когда они из присутствующих огласила новость.

Трамп поинтересовался, действительно ли Байден упал и на какой сцене, а затем неодобрительно покачал головой.

«Что ж, надеюсь, он не пострадал. Все это - безумие, знаете ли», - сказал экс-президент.

Он добавил, что Байдену следовало соблюдать осторожность, даже если для этого пришлось бы «спускаться на цыпочках».

Байден споткнулся и упал после того, как вручил дипломы выпускникам академии ВВС. Подняться самому у него не получилось, на помощь пришла охрана, которая поставила американского лидера на ноги.