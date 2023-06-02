Трамп назвал безумием падение Байдена на церемонии академии ВВС США
Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что его преемник на посту Джо Байден не пострадал при падении на сцене после вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо. Об этом он заявил на мероприятии в штате Айова, когда они из присутствующих огласила новость.
Трамп поинтересовался, действительно ли Байден упал и на какой сцене, а затем неодобрительно покачал головой.
«Что ж, надеюсь, он не пострадал. Все это - безумие, знаете ли», - сказал экс-президент.
Он добавил, что Байдену следовало соблюдать осторожность, даже если для этого пришлось бы «спускаться на цыпочках».
Байден споткнулся и упал после того, как вручил дипломы выпускникам академии ВВС. Подняться самому у него не получилось, на помощь пришла охрана, которая поставила американского лидера на ноги.