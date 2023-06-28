Байден: Путин явно проигрывает войну в Ираке

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Американский лидер Джо Байден в очередной раз оговорился и перепутал Украину и Ирак, отвечая на вопрос журналистов о последствиях для России событий 24 июня.

«Сложно однозначно сказать. Но он (Владимир Путин. - Прим. ред.) явно проигрывает войну в Ираке», - сказал президент США.

Следует отметить, что 80-летний лидер Штатов регулярно попадает в курьезные ситуации такого рода, путая имена чиновников и страны или отпуская неуместные шутки. Эти инциденты породили слухи о наличии у него проблем со здоровьем.

Так, на прошлой неделе 46-й президент Соединенных Штатов по ошибке приложил руку к сердцу после того, как зазвучал индийский гимн. Некоторые американцы возмутились поведением лидера страны и предложили ему уехать в Индию.