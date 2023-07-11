Кассетные бомбы, контрнаступление Киева и российский ОПК: полная версия интервью Сергея Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу дал большое интервью об обстановке в зоне СВО. Глава ведомства рассказал об украинском контрнаступлении, оценил поставки Киеву кассетных боеприпасов, уровень мобилизации отечественного ОПК и перспективы специальной военной операции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ

C весны Запад долго пугал всех наступлением ВСУ на Запорожье и Крым. Для этого киевскому режиму были поставлены огромные объемы натовского вооружения и техники. Сегодня в Вильнюсе начинается саммит НАТО. Чего там не скажут о результатах этой авантюры?

По-моему, они настолько раскрутили и разогрели эту тему с контрнаступлением, что практически, если не полмира, то треть точно ждали 11 числа. Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли, «стратегическое» контрнаступление.

В итоге - с чем они подошли к саммиту НАТО?

С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения.

Уничтожены 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

Кроме того, мы уничтожили 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов.

Это важная цифра, потому что основной урон всегда несет артиллерия.

Еще раз повторю – 403 орудия, включая 43 американских артиллерийских системы М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции.

Российскими средствами ПВО сбито 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата.

В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.

Более того, мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника.

Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО.

Из последнего. Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника.



Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки.



Сейчас ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы»?

Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.

В результате двухсуточных практически непрерывных боев противник потерял на данном направлении до 90 человек личного состава, 4 танка, из них 3 Leopard, 15 БМП, из которых 6 Bradley.

На Краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка.

Нанеся ему огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту.

Прошедшая ночь также была неспокойна. В ходе отражения атаки ВСУ в районе Работино было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и восемь боевых машин пехоты.

Таким образом, все планы ВСУ по наступлению были сорваны.

Если говорить по другим направлениям. На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады.

Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, - про них можно отдельно говорить. Эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, везде ребята воюют очень и очень достойно.

Хочу особо подчеркнуть, что, несмотря на свою загруженность, Верховный Главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению. Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи.

Вашингтон объявил о поставке киевскому режиму кассетных боеприпасов. Насколько это может повлиять на ход специальной военной операции?

Весь мир уже видел, что они подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас, до момента, пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами.

Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта.

Ни мы, ни американцы, ни Киев - не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам.

В то же время Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации.

В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные Силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

Необходимо отметить, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни. При этом они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее.

В настоящее время командованием Объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.

Вы регулярно работаете на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Что можно рассказать о выполнении государственного оборонного заказа для обеспечения российской армии?

Делается много, если не сказать больше. Вся эта работа началась в прошлом 2022 году.

В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. И, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска.

С марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу, увеличено в 1,8 раза.

А в 2023 году – более чем в 5 раз по сравнению с началом 2022 года.

Приведу примеры.

Поставки БПЛА «Орлан-10» и «Орлан-30» выросли в 53 раза. Там работают 24/7, и работают очень эффективно.

«Камаз» увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раз.

«Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза;

«Арзамасский машиностроительный завод» увеличил поставку БТР-82А в 4 раза, а «Тигр-М» - в 2 раза;

Если говорить про армейскую авиацию, то поставки вертолетов Ка-52 выросли в 2 раза, Ми-28 в 3 раза.

Автомобильный завод «Урал» нарастил поставки автомобилей почти в 8 раз.

Приблизительно такие же показатели роста выпуска продукции по широкой номенклатуре боеприпасов различного калибра и предназначения.

Закупки необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза.

А в 2023 году, за счет расширения производственных мощностей - за что отдельное спасибо всем тем, кто в этом задействован, работают круглые сутки без выходных - уже в 2023 году мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года.