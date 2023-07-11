Армия Шойгу: передача кассетных 155-мм боеприпасов США Украине говорит о том, что почти закончились обычные Сергей Шойгу заметил, что, если США поставят на Украину кассетные боеприпасы, то ВС РФ будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения в качестве ответной меры. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставка Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине говорит о том, что обычные 155-миллиметровые снаряды у США фактически закончились. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика