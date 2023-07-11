Армия Шойгу заявил, что ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении Российские военные продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. «Нанеся ему (врагу – Прим. ред.) огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку», - сказал он. Нашим бойцам удалось продвинуться на полтора километра в глубину и два километра по фронту, уточнил министр обороны РФ. Он уточнил, что на Краснолиманском направлении штурмовикам 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки «Центр» удалось отразить наступление мотопехотной роты неприятеля рядом с Кармазиновкой. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика