Шойгу заявил, что ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении
Российские военные продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.
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Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.
«Нанеся ему (врагу – Прим. ред.) огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку», - сказал он.
Нашим бойцам удалось продвинуться на полтора километра в глубину и два километра по фронту, уточнил министр обороны РФ.
Он уточнил, что на Краснолиманском направлении штурмовикам 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки «Центр» удалось отразить наступление мотопехотной роты неприятеля рядом с Кармазиновкой.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.