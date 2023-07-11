Шойгу: Украина потеряла более 26 тысяч боевиков с начала контрнаступления

Также, по словам министра обороны России, неприятель лишился трех тысяч единиц различного вооружения.

© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник потерял более 26 тысяч боевиков с начала контрнаступления.

«С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Он отметил, что украинская сторона так раскрутила тему с контрнаступлением, что треть мира ждала саммита НАТО в Вильнюсе, который начался сегодня.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал об уничтоженной военной технике, которую использовала украинская сторона в ходе контрнаступления. Так, с 4 июня противник потерял 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета, в том числе американские М777. Также киевские формирования не досчитались 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.