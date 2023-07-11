Шойгу заявил, что поставки беспилотников «Орлан» в войска выросли в 53 раза

Сергей Шойгу отметил, что работа по производству этих беспилотников идет в круглосуточном режиме, и идет эффективно.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки беспилотников «Орлан» выросли в 53 раза.

«Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза.Там работают 24/7, и работают очень эффективно», - сказал Шойгу.

Кроме этого, Сергей Шойгу отметил, что сам факт объявления поставок Америкой кассетных боеприпасов на Украину говорит о том, что у США фактически закончились обычные 155-миллиметровые снаряды.

При этом министр обороны заметил, что ранее Россия воздерживалась от применения кассетных боеприпасов, но в случае, если Вашингтон и правда поставит их Киеву, то ВС РФ будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения в качестве ответной меры.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.