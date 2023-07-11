Шойгу: Россия воздерживалась и воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе СВО

Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки кассетных боеприпасов американцами на Украину ВС РФ будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения в качестве ответной меры.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ воздерживались и воздерживаются от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации.

«Россия, понимая какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации», - сказал он.

Шойгу отметил, что если Вашингтон поставит Киеву кассетные боеприпасы, российские военные будут использовать их в ответ. Он добавил, что российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее.

Также глава российского оборонного ведомства перечислил бронетехнику, которую потерял противник в ходе контрнасупления. Среди уничтоженной техники 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley. Всего с начала июня украинская сторона не досчиталась 1244 танка и бронемашин.

Шойгу констатировал, что киевские формирования в ходе контрнаступления не имели успеха ни на одном из направлений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.