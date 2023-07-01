Пассажиров рейса Петербург - Дубай эвакуировали из-за задымления на борту в Пулково

Задымление возникло в двигателе, при этом возгорания не было.

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Пассажиров авиарейса ЕК 176 Санкт-Петербург - Дубай эвакуировали из самолета в аэропорту Пулково, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Задымление возникло в двигателе, при этом возгорания не было.

После инцидента самолет отбуксировали на место стоянки в аэропорту. Опасности для жизни и здоровья пассажиров нет. Их переместили в терминал.

Ранее 30 июня два человека погибли в результате стрельбы в аэропорту Кишинева. Стрелок был задержан. Он предъявил паспорт гражданина Таджикистана. Как сообщалось, иностранный гражданин, которому не разрешили въехать в Молдавию, вытащил пистолет у пограничника и произвел несколько выстрелов.