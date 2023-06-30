Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева предъявил паспорт гражданина Таджикистана

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Мужчина, который открыл огонь в аэропорту Кишинева, после задержания предъявил паспорт гражданина Таджикистана, другой информации о его гражданстве нет. Об этом сообщили в полиции Молдавии.

Кроме того, правоохранительные органы республики опровергли сведения о бегстве двух сообщников злоумышленника, которые ранее появились в средствах массовой информации.

По словам главы Генинспектората полиции Виорела Чернэуцяну, стрелок не задержан, в настоящий момент он находится под наблюдением силовых структур. Правоохранитель уточнил, что прокуратура примет решение о том, насколько, когда и по какой статье он будет задержан.

Напомним, сегодня неизвестный открыл стрельбу в аэропорту столицы Молдавии. Ряд источников сообщал, что в результате стрельбы погибли два человека - сотрудник погранслужбы и гражданский. Менее чем через час после первых новостей об инциденте мужчину задержали.