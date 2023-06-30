В результате стрельбы в аэропорту Кишинева погибли два человека

В настоящий момент открывший стрельбу забаррикадировался в помещении аэропорта и удерживает заложников.

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Иностранный гражданин, которому не разрешили въехать в Молдавию, вытащил пистолет у пограничника и произвел несколько выстрелов. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда в Молдове».

По предварительной информации, стрелявший мужчина забаррикадировался в помещении аэропорта и удерживает заложников. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В МВД Молдавии сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека. По данным Telegram-канала Ungureanu112, жертвами являются пограничник и гражданский.

Напомним, стрелявшим оказался иностранец, которому запретили въезд в Молдавию. Злоумышленник выстрелил в сотрудника пограничной службы.