В результате стрельбы в аэропорту Кишинева погибли два человека
В настоящий момент открывший стрельбу забаррикадировался в помещении аэропорта и удерживает заложников.
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Иностранный гражданин, которому не разрешили въехать в Молдавию, вытащил пистолет у пограничника и произвел несколько выстрелов. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда в Молдове».
По предварительной информации, стрелявший мужчина забаррикадировался в помещении аэропорта и удерживает заложников. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
В МВД Молдавии сообщили, что в результате стрельбы погибли два человека. По данным Telegram-канала Ungureanu112, жертвами являются пограничник и гражданский.
Напомним, стрелявшим оказался иностранец, которому запретили въезд в Молдавию. Злоумышленник выстрелил в сотрудника пограничной службы.