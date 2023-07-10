На Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

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Завод по производству беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci начали строить на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на liga.net. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По его словам, это предприятие, о строительстве которого Киев и Анкара договаривались несколько лет назад договаривались. Теперь работа по его строительству началось «на деле, а не только в меморандуме».

Ранее в 2018-2020 годах Украина приобретала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. А в конце 2021 года страна начала собственное производство такого БПЛА в рамках соглашения с Турцией.

О начале производства Bayraktar TB2 заявлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Ранее сообщалось, что на Украине завод по производству БПЛА Bayraktar могут запустить до конца 2023 года.