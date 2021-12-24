В стране и мире Глава офиса президента Украины заявил о запуске в производство БПЛА Bayraktar TB2 Алиса Кононенко Ранее в стране делали только двигатели для турецких беспилотников. © Фото: Yulii Zozuliaukrinform Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Киев запустил собственное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок байрактаров, а сейчас запущено их производство уже в Украине. Когда говорят, что это турецкие байрактары, - да, мы их получили из Турции, но важно отметить, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране», -заявил Ермак в интервью изданию «Фокус». Украинский политик подчеркнул, что это стало возможно благодаря масштабной программе военной помощи от Запада. «Мы постоянно координируем наши действия с американскими партнерами. Например, лично я достаточно часто контактирую с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, и у нас сложились очень доверительные отношения», - сказал глава офиса президента Украины. Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВС Украины объявил о первом в истории применении ударного беспилотника Bayraktar на территории Донбасса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика