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Глава офиса президента Украины заявил о запуске в производство БПЛА Bayraktar TB2

Алиса Кононенко
23:07 24.12.2021
Ранее в стране делали только двигатели для турецких беспилотников.
Глава офиса президента Украины заявил о запуске в производство БПЛА Bayraktar TB2
© Фото: Yulii Zozuliaukrinform Keystone Press Agency Globallookpress
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Киев запустил собственное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок байрактаров, а сейчас запущено их производство уже в Украине. Когда говорят, что это турецкие байрактары, - да, мы их получили из Турции, но важно отметить, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране», -заявил Ермак в интервью изданию «Фокус».

Украинский политик подчеркнул, что это стало возможно благодаря масштабной программе военной помощи от Запада.

«Мы постоянно координируем наши действия с американскими партнерами. Например, лично я достаточно часто контактирую с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, и у нас сложились очень доверительные отношения», - сказал глава офиса президента Украины.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВС Украины объявил о первом в истории применении ударного беспилотника Bayraktar на территории Донбасса.

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