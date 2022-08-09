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На Украине могут запустить завод по производству «Байрактаров» до конца 2023 года

Максим Крюков
15:33 09.08.2022
По словам посла Украины в Турции, запуск может занять несколько месяцев.
На Украине могут запустить завод по производству «Байрактаров» до конца 2023 года
© Фото: Nina Liashonokuk, rinform, KeystonePressAgency, globallookpress
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На Украине к концу 2023 года могут запустить завод по изготовлению беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» турецкого производства. Это может занять несколько месяцев. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце», - передают его слова РИА Новости, прозвучавшие в эфире всеукраинского телемарафона.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, если на Украине появится производство турецких БЛА, оно будет демилитаризовано. По его словам, создание на Украине завода по производству беспилотников из Турции лишь продлит страдания украинцев.

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