Глава Bayraktar: при необходимости Турция может применять свои БПЛА против их новых владельцев
В случае необходимости обеспечения своей безопасности Турция может направить беспилотники Bayraktar, которые она экспортирует в другие страны, против их новых владельцев. Об этом рассказал в интервью телеканалу TV100 глава компании Baykar Сельчук Байрактар.
Турецкий производитель получил вопрос о возможных последствиях, если страна-покупатель решит направить ударные оперативно-тактические средневысотные беспилотники Bayraktar с ракетами на подвеске против Анкары.
«Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над ПО», — ответил Байрактар.
Кроме того, по его словам, компания уверена в своих партнерах, которым продает БПЛА, потому что у них есть общие цели.
«У Турции есть стратегический союз со странами, которым она продает беспилотники», — резюмировал бизнесмен.
Ранее в 2018-2020 годах Украина приобретала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. А в конце 2021 года страна начала собственное производство такого БПЛА в рамках соглашения с Турцией.
Известно, Азербайджан, Киргизия, Польша и Туркменистан тоже были импортерами БПЛА.
31 декабря ВС РФ нанесли удар по объектам ОПК Украины, изготавливающим беспилотники для совершения терактов в России.