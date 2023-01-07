Глава Bayraktar: при необходимости Турция может применять свои БПЛА против их новых владельцев

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В случае необходимости обеспечения своей безопасности Турция может направить беспилотники Bayraktar, которые она экспортирует в другие страны, против их новых владельцев. Об этом рассказал в интервью телеканалу TV100 глава компании Baykar Сельчук Байрактар.

Турецкий производитель получил вопрос о возможных последствиях, если страна-покупатель решит направить ударные оперативно-тактические средневысотные беспилотники Bayraktar с ракетами на подвеске против Анкары.

«Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над ПО», — ответил Байрактар.

Кроме того, по его словам, компания уверена в своих партнерах, которым продает БПЛА, потому что у них есть общие цели.

«У Турции есть стратегический союз со странами, которым она продает беспилотники», — резюмировал бизнесмен.

Ранее в 2018-2020 годах Украина приобретала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. А в конце 2021 года страна начала собственное производство такого БПЛА в рамках соглашения с Турцией.

Известно, Азербайджан, Киргизия, Польша и Туркменистан тоже были импортерами БПЛА.

31 декабря ВС РФ нанесли удар по объектам ОПК Украины, изготавливающим беспилотники для совершения терактов в России.