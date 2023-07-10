Синоптик Котилевская ожидает дождей в Сочи до 12 июля
По прогнозу, до середины недели в Сочи выпадет еще 30-40 миллиметров осадков при том, что месячной нормой является 100 миллиметров.
© Фото: ТРК «Звезда»
Пик непогоды в Сочи миновал, интенсивность дождей будет уменьшаться, сообщила RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. Однако специалист ожидает, что дожди в городе сохранятся до 12 июля.
По словам синоптика, до середины недели в Сочи выпадет еще 30-40 миллиметров осадков при том, что месячной нормой является 100 миллиметров.
Накануне уровень воды в реке Хорота в Сочи достиг опасных отметок. Очевидцы рассказывали, что некоторые здания были затоплены до третьего этажа. Улицы в районе Олимпийского парка были подтоплены.