Синоптик Котилевская ожидает дождей в Сочи до 12 июля

По прогнозу, до середины недели в Сочи выпадет еще 30-40 миллиметров осадков при том, что месячной нормой является 100 миллиметров.

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Пик непогоды в Сочи миновал, интенсивность дождей будет уменьшаться, сообщила RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. Однако специалист ожидает, что дожди в городе сохранятся до 12 июля.

По словам синоптика, до середины недели в Сочи выпадет еще 30-40 миллиметров осадков при том, что месячной нормой является 100 миллиметров.

Накануне уровень воды в реке Хорота в Сочи достиг опасных отметок. Очевидцы рассказывали, что некоторые здания были затоплены до третьего этажа. Улицы в районе Олимпийского парка были подтоплены.