Уровень воды в реке Хорота в Сочи достиг опасных отметок

Местным жителям и гостям города порекомендовали оставаться в безопасном месте и принять все необходимые меры предосторожности.

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В Сочи из-за высокого уровня воды в реке Хорота сработали датчики «Опасное явление». Об этом в воскресенье вечером сообщили в администрации города. Людям порекомендовали оставаться в безопасном месте и принять все необходимые меры предосторожности.

«Сейчас уровень воды в реке пошел на спад», - добавили сочинские власти.

Отмечается, что оперштаб держит ситуацию под контролем. Спасатели готовы оказать помощь. Сейчас в Адлерском районе все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Пострадавших от стихии нет.

«Залповый ливень в Сочи может продолжиться, штормовое предупреждение действует до 10 июля», - добавили в пресс-службе администрации.

Напомним, стихия обрушилась на Сочи накануне. Некоторые улицы оказались затоплены. Местами было парализовано дорожное движение. Власти обещают в короткие сроки ликвидировать последствия непогоды.