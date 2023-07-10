Очевидица потопа в Сочи заявила, что отель затопило до второго этажа

Женщина, приехавшая из Анапы, заявила, что мест на «Ласточках», чтобы уехать обратно, нет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Туристка, заставшая потоп в Сочи, рассказала «Звезде» как она пережила ночь. Туристка из Анапы жила в отеле на первом этаже. Ночью гостиницу затопило до второго этажа, постояльцы смогли разместиться на третьем, рассказала она.

«Все стало топить. Уже практически спали все. Затопило отель до второго этажа. На третьем этаже только все разместились. Кто как. Кто по двое спали на кроватях, кто на полу. Там полностью затопило весь квартал», - рассказала она.

Женщина приехала из Анапы на электричке. По ее словам, мест на «Ласточках», чтобы уехать обратно, нет. Сотрудники МЧС на лодках эвакуировали постояльцев отеля, в котором женщина была. Лодки подгоняли ко второму этажу. Свободных мест в гостиницах нет, сказала она.

Минувшей ночью в Сочи из-за непогоды оказались подтоплены улицы в Олимпийском парке.