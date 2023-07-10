Опубликованы кадры затопленных улиц в Олимпийском парке Сочи

Автомобили с трудом передвигаются по дорогам курортного города.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Из-за непогоды оказались подтоплены улицы в Олимпийском парке Сочи. Видео, снятое недалеко от образовательного центра Сириус, оказалось в распоряжении телеканала «Звезда». На кадрах видно, что машины с трудом передвигаются по дорогам. Местами проехать практически невозможно.

Ранее в мэрии Сочи сообщили, что из-за высокого уровня воды в реке Хорота сработали датчики «Опасное явление». Людям порекомендовали оставаться в безопасном месте и принять меры предосторожности.

Отмечается, что залповый ливень в Сочи может продолжиться. Штормовое предупреждение действует до 10 июля.

По данным Росгидромета в Адлерском районе Сочи выпало 100 миллиметров осадков. Пострадавших нет.