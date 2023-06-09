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Трамп раскрыл причины его вызова в суд на следующей неделе

Вероника Волосунова
08:38 09.06.2023
Бывший президент США Трамп сообщил, что стало причинами для его вызова в суд во вторник 13 июня.
Трамп раскрыл причины его вызова в суд на следующей неделе
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что уведомлен о предъявлении обвинений за хранение секретных документов. Об этом он написал в своем посте в соцсети Truth Social.

«Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения», - следует из его поста.

Трамп добавил, что он должен будет явиться в суд на следующей неделе во вторник. Как предположил бывший американский президент, основанием для обвинения могла стать секретная документация , которая была изъята агентами ФБР в ходе обыска его флоридского поместья Мар-а-Лаго.

«Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США, который получил намного больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны, а сейчас опережает и значительно всех кандидатов, как демократов, так и республиканцев, в опросах перед президентскими выборами 2024 года», - написал Трамп.

Бывший американский президент также напомнил о своей невиновности и о том, что в офисе и доме действующего лидера США Джо Байдена ранее обнаружили «1850 коробок» с секретными материалами.

 «Я невиновный человек», - добавил он.

Сам Дональд Трамп неоднократно делал заявления, что подобные расследования являются политическим преследованием против него в связи с предложением своей кандидатуры на выборы в США в 2024 году. Вынесенное решение по делу с журналисткой Кэролл он назвал «позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм»

При этом, согласно данным NBC News, около 70% республиканцев выразили поддержку Трампу, несмотря на расследовательскую деятельность против него. И только четверть опрошенных готова проголосовать за Джо Байдена.

Ранее политолог Макаркин заявил, что на следующих американских выборах избиратели окажутся в сложной ситуации. С одно стороны, Джо Байден, которому уже 80 лет, с другой стороны, Дональд Трампа, за которого «стремнее» голосовать.

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