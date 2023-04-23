Около 70% республиканцев выразили поддержку Трампу, несмотря на расследование против него

По данным NBC News, только четверть из всех опрошенных сторонников Республиканской и Демократической партий поддержали переизбрание Джо Байдена.

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Почти 70 процентов избирателей Республиканской партии выразили свою поддержку бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, несмотря на начатое против него судебное разбирательство. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на результаты собственного опроса, в котором приняли участие тысяча человек.

По данным ТВ-канала, 68% респондентов, которым предстоит отдать свой голос на республиканских праймериз, одобрили утверждение, что расследование в отношении экс-главы Белого дома «политически мотивировано и призвано помешать ему снова стать президентом».

Лишь 26% участников опроса заняли обратную позицию. Они отметили, что необходимо сделать выбор в пользу другого кандидата, который сумеет одолеть действующего главу государства Джо Байдена. Примерно половина опрошенных заявили, что проголосовали бы за 45-ого президента США, если бы праймериз Республиканской партии проводился сейчас.

Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается ближайшим конкурентом Трампа, получил поддержку от 31% респондентов, а бывший вице-президент Майк Пенс - лишь от 6%.

Что касается 80-летнего Байдена, только четверть из всех опрошенных сторонников Республиканской и Демократической партий поддерживает его переизбрание на пост президента Соединенных Штатов, при этом 70% участников голосования подчеркнули, что он вообще не должен вступать в предвыборную гонку. борьбу за президентский пост.

Ранее Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде, пообещал завершить конфликт между Россией и Украиной, если он победит на выборах 2024 года. Экс-президент пообещал урегулировать конфликт «вскоре после того», как республиканцы снова выиграют борьбу за Белый дом.