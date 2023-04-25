Политолог Макаркин полагает, что президентство Трампа «стремнее» второго срока Байдена

Макаркин считает, что в 2024 году американские избиратели окажутся перед сложным выбором: с одной стороны, Джо Байден, который старше, с другой стороны, Дональд Трамп, за которого «стремнее» голосовать.

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У Байдена есть шанс быть переизбранным на второй срок в ходе выборов президента Соединенных Штатов, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявил Алексей Макаркин, политолог и профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ.

«Здесь непростой выбор, потому что, с одной стороны, Байден старше, с другой стороны, Трамп ну как-то непредсказуемее, стремнее, что ли, за него голосовать. Поэтому что касается шансов, то они есть», - прокомментировал Макаркин информацию о выдвижении кандидатуры Байдена на предстоящие выборы.

По словам эксперта, если от республиканцев будет снова Трамп, что не исключено, то избиратель окажется в сложной ситуации. Но именно он, неопределившийся и сомневающийся избиратель, все решает в Америке.

«Если говорить об основных электоратах (избирателях. - Прим. ред.) демократов и республиканцев, то они голосуют за своих. У них могут быть претензии к ним, опросы показывают, что хотят кого-то нового... Но если им будет предложен старый кандидат, они все равно за него проголосуют. А вот с колеблющимися будет сложно. В таких ситуациях колеблющиеся часто предпочитают уклоняться от каких-то опасностей, неожиданностей, рисков», - отметил политолог.

Макаркин добавил, что у избирателей будет своего рода «дежавю выборов 20-го года». При этом оба кандидата моложе не стали, даже наоборот.

Ранее стало известно, что Байден будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев вновь пожалел американских избирателей, при этом он считает, что это внутреннее дело США.