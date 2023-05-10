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Трамп назвал «позором» признание его виновным в попытке изнасилования журналистки Кэрролл

Вероника Волосунова
08:45 10.05.2023
Бывший американский лидер назвал вынесенное решение «позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм».
Трамп назвал «позором» признание его виновным в попытке изнасилования журналистки Кэрролл
© Фото: Seth Wenig-Pool, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Суд в Нью-Йорке признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Об этом сообщил телеканал CNN.  

Присяжные в составе девяти человек, шесть мужчин и три женщины, пришли к выводу, что весной 1996 года Трамп домогался Кэролл. При этом изнасилования, в котором изначально его обвинила журналистка, не было.

Суд предписал Трампу выплатить пять миллионов долларов компенсации - два в рамках урегулирования иска об изнасиловании и три за клевету в отношении Кэрролл и ущерб ее репутации.

Вынесенное решение Дональд Трамп прокомментировал в соцсети Truth Social.

«Вердикт является позором - продолжение величайшей охотой на ведьм за все время», - написал он.

Судебные слушания по делу Кэрролл начались в апреле текущего года после объявления Трампа о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента страны в 2024 году.  Сам бывший американский лидер неоднократно заявлял, что подобные иски против него являются политической аферой.

При этом, несмотря на расследования против Трампа, 70% республиканцев выразили ему поддержку. Только четверть из всех опрошенных сторонников Республиканской и Демократической партий поддержали Джо Байдена. 

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