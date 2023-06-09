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Путин: ОПК России развивается быстро, все поставленные перед ним задачи будут выполнены

Тимур Шерзад
17:43 09.06.2023
По словам президента России, современных вооружений пока что не хватает, но это временная трудность.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин констатировал быстрые темпы развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и выразил уверенность в том, что он выполнит все поставленные перед ним задачи.

При этом Путин отметил, что на данный момент современного вооружения не хватает, но это временная трудность. 

Владимир Путин подчеркнул очевидность того, что Киев начал так долго анонсируемое им контрнаступление. Об этом ярко свидетельствует использование противником стратегических резервов. 

По словам российского президента, теперь уже можно констатировать, что все предпринятые киевским режимом попытки контрнаступления провалились

Также он сообщил, что за последние дни потери Украины превышают «классический» показатель. 

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