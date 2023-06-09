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Путин заявил, что за последние дни потери Украины превышают «классический» показатель

Игнат Далакян
17:47 09.06.2023
Путин заявил, что цифры потерь украинской стороны впечатляют.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что за последние дни наблюдаются значительные потери у Украины, превышающие «классический» показатель. 

«Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели», - сказал глава государства.

Владимир Путин не стал называть точные цифры, но отметил, что они впечатляют.

Президент России, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что украинское контрнаступление началось.

Ранее глава Российского государства провел неформальную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин отметил хорошие темпы развития экономических отношений между двумя странами.

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