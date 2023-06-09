Путин: можно констатировать, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились

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Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», - сказал глава государства.

Президент отметил, что о начале украинского наступления говорит использование Киевом стратегических резервов. По словам Путина, противник не достиг поставленных целей ни на одном участке. Президент отметил мужество российских военнослужащих, указал на правильную организацию войск.

Кроме того, глава государства указал на нехватку в ВС РФ современных вооружений. При этом он выразил уверенность в выполнении стоящих задач предприятиями отечественной оборонки, отметил развитие отечественного ОПК.

Минобороны России в сегодняшней сводке сообщило, что неприятель провалил все попытки вклиниться в оборону ВС РФ на Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.