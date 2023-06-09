Путин: можно точно сказать, что украинское наступление началось

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что использование Украиной стратегических резервов говорит о начале наступления ее войск. Об этом российский лидер заявил на полях заседания совета глав ЕАЭС.

«Совершенно точно можно констатировать, что это наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Второе - ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач», - заявил Путин журналистам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе спецбрифинга заявил, что Вооруженные силы России сорвали попытки наступления войск Украины - противник остановлен и понес значительные потери. По его словам, в течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое число техники и живой силы.