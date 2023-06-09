МО РФ заявило, что противник не смог вклиниться в российскую оборону на Донецком направлении

За сутки подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ успешно отразили шесть украинских атак.

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Минобороны России сообщило, что неприятель провалил все попытки вклиниться в оборону ВС РФ на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«"Южной" группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой Народной Республики», - заметил Конашенков.

Он отметил, что на Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах Авдеевки и Марьинки.

По словам Конашенкова, за сутки на Донецком направлении удалось уничтожить до 410 украинских боевиков, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и артсистему М777 американского производства.

Игорь Конашенков также заявил, что нанесенный Вооруженными силами России групповой удар высокоточным оружием нарушил снабжение группировок противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.