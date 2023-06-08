Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай

Ранее девушка сказала «Звезде», что полетит во Владивосток.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россиянка Софья Сапега после прибытия в аэропорт Домодедово встала в очередь на регистрацию на рейс в Дубай. Кадры публикует телеканал «Звезда».

Ранее девушка сказала нашему каналу, что направится во Владивосток. Неизвестно, действительно ли Сапега планирует отправиться в ближневосточный город или просто ошиблась очередью.

Напомним, Сапега была помилована президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ее приговорили к шести годам колонии за экстремистскую деятельность. Также был помилован Роман Протасевич - в 2021 году их вместе задержали на борту самолета компании Ryanair.