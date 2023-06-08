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Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай

Алексей Курильченко
14:37 08.06.2023
Ранее девушка сказала «Звезде», что полетит во Владивосток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Россиянка Софья Сапега после прибытия в аэропорт Домодедово встала в очередь на регистрацию на рейс в Дубай. Кадры публикует телеканал «Звезда».

Ранее девушка сказала нашему каналу, что направится во Владивосток. Неизвестно, действительно ли Сапега планирует отправиться в ближневосточный город или просто ошиблась очередью.

Напомним, Сапега была помилована президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ее приговорили к шести годам колонии за экстремистскую деятельность. Также был помилован Роман Протасевич - в 2021 году их вместе задержали на борту самолета компании Ryanair.

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