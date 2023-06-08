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Опубликованы кадры прибытия Софьи Сапеги в Москву

Алексей Курильченко
14:15 08.06.2023
После прибытия в Домодедово девушка направится во Владивосток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Россиянка Софья Сапега, помилованная в Белоруссии, прибыла в московский аэропорт Домодедово в сопровождении своего отца. Съемочной группе «Звезды» удалось пообщаться с девушкой. Она сообщила, что направляется во Владивосток.

«Радостно и свободно (чувствую себя - Прим. ред.)», - сказала девушка.

Напомним, Сапега была задержана в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. В мае 2022 года россиянку приговорили к шести годам лишения свободы за разжигание вражды и нарушение правил обращения с личными данными. Софья Сапега администрировала некоторые Telegram-каналы, признанные экстремистскими в Белоруссии. 7 июня 2023 года она была помилована решением президента Белоруссии и передана делегация Приморского края.

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