Арестованной в Белоруссии россиянке Сапеге сегодня предъявят обвинение

Арестованной в Белоруссии россиянке Софии Сапеге предъявят обвинение в понедельник, 31 мая, после обеда. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович.

«Сегодня, 31 мая, в 12 часов будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь», - сказал он журналистам.

Инцидент произошел 23 мая. Тогда самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. В Белоруссии объяснили, что поступило сообщение о наличии взрывного устройства на борту. После проверки информация о бомбе не подтвердилась. Затем в Минске рассказали, что в самолете находится основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Данный паблик признак в республике экстремистским, а сам молодой человек находится в розыске.

Вместе с Протасевичем была на два месяца задержана и его спутница, россиянка София Сапега. По информации министерства иностранных дел России, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.